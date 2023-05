Mais problemas para a equipa de Miguel Oliveira: Raul Fernandez pode ter de ser operado

"O melhor é ir à bruxa". Pode muito bem ser este o próximo pensamento de Razlan Razali e da equipa CryptoDATA RNF MotoGP. Depois de Miguel Oliveira, que por duas vezes já se lesionou sem qualquer culpa - a mais recente no domingo, durante o Grande Prémio de Espanha -, agora surge a indicação de que Raul Fernandez, o colega de equipa do português, poderá ter de ser operado de forma a debelar um problema que o tem atormentado.A possibilidade foi levantada pelo próprio, depois de no domingo ter tido bastantes dificuldades em acabar o Grande Prémio de Espanha. "Tive outra vez problemas no braço. Não conseguia travar a moto, não sentia a minha mão direita. Fui ao médico ver o que se podia fazer, pois é impossível pilotar uma MotoGP assim. Impossível. Não posso dizer muito sobre a corrida, pois só acabei por respeito pela Aprilia, pelas pessoas que trabalham na equipa. Não conseguia pilotar assim, era super difícil. Tenho de ver uma solução para Le Mans, pois tive quatro corridas e em três delas tive problemas", resumiu o piloto espanhol, de 22 anos, que terminou em Jerez na 15.ª posição."[A operação] É a solução em 90% dos casos. Querem fazer exames para ter a certeza. Vamos esperar para ver, para perceber de onde vem o problema. Se não posso travar, o que posso fazer? Nada! O problema é que no MotoGP temos cada vez mais eletrónica, potência e peso. Tudo isso acrescenta mais dificuldade. Ano após ano torna-se pior. Na moto, as primeiras quatro ou cinco voltas são uma loucura. Não consegues travar a moto. É muito pesada. É um grande problema", assumiu.Caso se confirme a operação, ficará em dúvida a disponibilidade de Raul Fernandez para Le Mans, dentro de duas semanas, o que poderia deixar a equipa malaia na eventualidade de não ter qualquer piloto titular na ronda francesa.