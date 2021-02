Marc Márquez com "evolução positiva" após 10 semanas de recuperação

O piloto espanhol Marc Márquez (Honda) está a ter uma "evolução positiva" da fratura do úmero do braço direito, anunciou esta sexta-feira a equipa Repsol Honda, em comunicado.

Dez semanas depois de ter sido operado pela terceira vez à fatura sofrida na prova de abertura do Mundial de 2020, que o afastou do resto da época, a equipa de médicos que acompanha o antigo hexacampeão mundial notou "uma situação clínica favorável", com "sinais de consolidação óssea".

"A partir de agora e durante as próximas semanas, o paciente [Márquez] poderá avançar progressivamente no processo de recuperação funcional do braço operado", lê-se no comunicado da equipa.