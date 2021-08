Marc Márquez confessa que anda a competir infiltrado: «Tenho dores»

A lesão no braço direito que o impediu de competir durante praticamente toda a época no ano passado não está completamente debelada. Marc Márquez continua a ter dores e, depois do GP da Áustria de ontem, admitiu que anda a correr infiltrado.





"Não é a primeira vez, tive de fazer infiltrações em três ou quatro grandes prémios. Há dias em que depende da sensação, tento sempre evitar porque sei que no dia seguinte vou estar pior. No warm up não consegui e quando se vai sem dor para a corrida tem-se mais força", reconheceu o piloto espanhol da Honda.E como se encontra fisicamente? "Não sei. Nem eu nem o meu fisioterapeuta conseguimos prever em que dia me vai doer. Ontem (sábado) estava bem, mas hoje (domingo) estou infiltrado porque tinha dores. Depende dos dias e dos circuitos. A infiltração deixou-me bem para a corrida, há fadiga mas não há dor."Marc Márquez, que saiu da quarta posição para o, chegou a liderar a prova. Depois foi um dos pilotos que optou por ir à boxe trocar a moto, por causa da chuva, mas quando voltou à pista caiu. Acabou na 15.ª posição.