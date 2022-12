Marc Márquez confessa que urina no fato: «Já o fiz na grelha de partida muitas vezes»

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Joaquin Sanchez (@joaquinarte)

Marc Márquez deu uma entrevista a Joaquín, futebolista do Betis, de 41 anos, conhecido pela sua boa disposição e que agora tem um programa de televisão intitulado 'El novato'. O piloto espanhol, oito vezes campeão do Mundo, seis delas em MotoGP, deu a conhecer o seu lado mais pessoal, e também não se coibiu a responder a algumas perguntas mais incómodas.Uma delas bem curiosa. Joaquín quis saber como faz Marc Márquez quando tem vontade de urinar em competição e a resposta foi algo desconcertante. "Se estás com vontade de m..., como fazes?", questionou o futebolista.Márquez ficou algo perplexo com a pergunta, mas respondeu: "Se tens vontade, urinas no fato. Eu já o fiz na grelha de partida muitas vezes."Joaquín não evitou as gargalhadas e Márquez prosseguiu: "Se tens vontade... Sabes como é incómodo com a pressão? Tem de se controlar a hidratação.""Nunca imaginei", atirou Joaquín. Márquez explicou que isto só acontece quando está em pista. "Claro que se estás na box levantas-te e vais urinar. Mas às vezes faltam 5 minutos e bebeste tanto que não tens outro remédio. Depois entras na box e dizes 'suei muito'. Não há problema."O piloto foi também questionado sobre a sua vida sentimental. "Gostaria de ter um filho piloto, mas primeiro tenho de ter um filho... De momento sou uma alma solteira. Não encontrei ninguém, tenho 29 anos e esse momento chegará."