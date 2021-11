Marc Márquez dá a época por terminada: espanhol tem problemas de visão

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Marc Ma´rquez (@marcmarquez93)

Marc Márquez não vai competir mais esta época nem vai participar nos primeiros testes da pré-temporada, a 18 e 19 deste mês, em Jerez. O piloto espanhol da Honda está com problemas de visão, segundo explicou a Honda, em comunicado, e não estará por isso no GP Valência do próximo fim de semana, a última prova do Mundial de MotoGP da temporada.O antigo campeão Mundial, que regressou esta época após uma complicada lesão num ombro, não participou no GP Algarve de domingo depois de ter sofrido uma "leve contusão cerebral" na sequência de uma queda quando treinava enduro."O Marc continua com queixas e sofreu problemas de visão, pelo que esta segunda-feira visitou o oftalmologista Dr. Sánchez Dalmau, no Hospital Clínic de Barcelona", explica a Honda, acrescentando que foi detetado "um novo episódio de diplopia", um problema de visão dupla, que já tinha sofrido em 2011."São momentos muito duros, parece que chove sobre o molhado", admitiu o piloto espanhol no Instagram. "Agora tenho de ter paciência, esperar que o tempo passe e ver como a situação evolui. Mas se houve coisa que aprendi na vida foi que é preciso encarar as adversidades com positivismo."