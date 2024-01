Marc Márquez e Pecco Bagnaia vão juntar-se às WorldSBK nos testes de Portimão

O Mundial de MotoGP tem os primeiros testes do ano marcados apenas para fevereiro, no traçado malaio de Sepang, mas isso não significa que os principais pilotos do campeonato vão ficar parados até lá. Aproveitando o teste das WorldSBK em Portimão, nos dias 29 e 30 deste mês, os homens da Ducati do MotoGP vão estar em ação no sul do nosso país, juntando-se às estrelas do campeonato nuns testes no quais utilizarão as Ducati Panigale V4 R.Entre os pilotos que estarão neste teste, organizado pela Aruba.it Ducati, destaque para o italiano Francesco Bagnaia, o bicampeão em título, e também Marc Márquez, que terá o seu segundo contacto mais a sério com uma Ducati, depois do teste de final de temporada de Valência, ainda que neste caso numa versão de estrada. Além deste duo, estarão em Portimão Jorge Martin, Enea Bastianini, Marco Bezzecchi, Fabio Di Giannantonio, Alex Marquez e Franco Morbidelli, todas aos comandos de uma Panigale V4 R.Passado esta dupla oportunidade de rodar no Algarve, os pilotos Ducati seguirão para a Malásia, onde em Sepang decorrem os primeiros testes do ano no MotoGP. Entre 1 e 3 no shakedown destinado a rookies (apenas para Pedro Acosta) e pilotos de testes; entre 6 e 8 para os restantes pilotos.