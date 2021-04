Marc Márquez emocionado com regresso em Portimão e com vontade de melhorar

O espanhol Marc Márquez (Honda) assumiu esta terça-feira a emoção com o regresso ao Mundial de MotoGP, em Portimão, a 18 de abril, enaltecendo a vontade de melhorar, já no Grande Prémio de Espanha, no próximo domingo.

"Claro que estou emocionado por voltar a montar a mota. Planeámos Jerez da mesma forma que Portimão, estamos aqui para melhorar pouco a pouco e fazer o melhor que pudermos. A minha recuperação continua e o importante é continuar a melhorar a nossa consistência", afirmou o seis vezes campeão do mundo da categoria rainha do motociclismo de velocidade.

O espanhol, de 28 anos, fraturou o úmero direito na primeira prova de 2020, em Jerez de la Frontera, em julho último, e regressou à competição na terceira etapa do Mundial de 2021, em Portimão, onde terminou na sétima posição, a 13,208 segundos do vencedor, o francês Fabio Quartararo (Yamaha).

"Voltei a sentir o ritmo das corridas, depois de uma semana produtiva regressamos à pista, continuando a trabalhar no meu programa de recuperação, para assegurar que a minha condição física melhora. Seguindo os conselhos dos médicos, não voltei a subir a uma mota desde Portugal", explicou.

Com os nove pontos conquistados em Portimão, Marc Márquez ocupa o 14.º lugar da classificação de pilotos, que é liderada por Quartararo, com 61. O português Miguel Oliveira (KTM) segue no 18.º lugar, com quatro.