Marc Márquez: «Estou ansioso por correr em Portugal, num circuito exigente e muito físico»

Marc Márquez antecipou com muita expectativa a participação no Grande Prémio de Moto GP do próximo fim-de-semana que se irá disputar no Circuito Internacional do Algarve.O espanhol, de 29 anos, da Honda cumprirá no Sul de Portugal a terceira corrida do ano. "Estou ansioso por correr em Portugal, é um circuito exigente e muito físico, mas muito divertido. Nos Estados Unidos [Austin] mostrámos a nossa velocidade e do que somos capazes, embora nem tudo tenha corrido na perfeição. Temos de lutar na frente novamente e conseguir bons resultados depois de não termos começado o ano da melhor maneira. Temos de continuar a trabalhar connosco mesmos e também na mota para podermos chegar ao nosso máximo, mas sei que tanto eu quanto a Honda estamos a melhorar", adiantou o seis vezes campeão do Mundo de MotoGP.Márquez apenas correu em Portimão uma vez, alcançando um sétimo lugar.