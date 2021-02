O jornal espanhol 'As' avança esta quinta-feira que Marc Márquez colocou o seu salário à disposição da Honda em 2020, depois de se ter lesionado na primeira corrida da época.





O piloto espanhol, seis vezes campeão do Mundo de MotoGP, sofreu uma fratura no braço que já o levou três vezes à mesa de operações, acabando por falhar toda a temporada. Por isso, entendeu que não devia receber o salário, pelo menos por inteiro, mas a marca japonesa discordou.Segundo o jornal 'As', a Honda agradeceu o gesto - poucas vezes visto no mundo do desporto - mas declinou a proposta por considerar que o piloto tem trabalhado arduamente para voltar à sua melhor forma.