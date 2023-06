Marc Márquez garante regresso em Assen

Ausente da corrida do Grande Prémio da Alemanha, devido a uma queda violenta no 'warm up', Marc Márquez garantiu esta terça-feira que estará presente este fim de semana à partida do Grande Prémio da Holanda. Em sentido inverso, o compatriota Joan Mir vai ser ausência na Honda, com Iker Lecuona a ser chamado para substituí-lo.Esta será a terceira corrida seguida que o ex-Suzuki irá falhar esta temporada, depois de ter ficado de fora na Argentina e na Alemanha. Em sete rondas, o espanhol apenas terminou uma prova (11.º em Portugal), abandonou em três e falha outras três.Quem também falhará a corrida de Assen será Alex Rins, isto devido à lesão sofrida no Grande Prémio de Itália - uma perna partida. O espanhol da LCR Honda já tinha falhado as duas últimas provas e nesta será substituído pelo alemão Stefan Bradl, que estará ao lado de Takaaki Nakagami na equipa satélite da Honda.