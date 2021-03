Marc Márquez não deve regressar em Portugal

Chefe da Mobile Clinic, o médico italiano Claudio Costa abordou esta quarta-feira ao portal GP One o estado de forma de Marc Márquez e colocou um travão na possibilidade do piloto espanhol voltar no Grande Prémio de Portugal. Isto depois de também já ter visto os médicos aconselharem a sua ausência no Qatar, o que provocou desde logo o regresso de Stefan Bradl à lista de inscritos para o evento que marcará o arranque do campeonato.





Agora, mesmo com vários dias para rever a situação, o médico especialista do MotoGP assume que pouco mudará e que o retorno em Portimão é pouco provável. "Em duas semanas a situação não mudará muito na minha opinião. Haverá mais tempo para o osso consolidar, mas o prognóstico inicial eram seis meses e só passaram quatro. Ainda não vi a radiografia, mas este é o momento no qual a audácia e a coragem devem ser substituídas pela prudência, que neste caso será uma virtude", apontou o médico.E mesmo levando este golpe mental, Márquez voltará em grande na ótica do médico. "O aspeto psicológico é fundamental na recuperação. Creio que o Márquez voltará mais forte do que nunca. Estou certo de que, mesmo que tenha alguma limitação, irá arranjar forma a contornar, como se viu no caso do Mick Doohan ou no Alex Zanardi. Se esse for o caso, o Marc vai ter uma nova perceção de si mesmo e isso irá fazer dele, mesmo que lesionado, ainda mais forte", declarou.