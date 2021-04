Marc Márquez: «Não sabia se voltaria a ter um braço normal»

Depois de um calvário de 9 meses, com passagens pela mesa de operações e muitas horas de recuperação à lesão no braço, Marc Márquez está de volta à competição este fim-de-semana, em Portimão. O piloto espanhol da Honda, seis vezes campeão do Mundo de MotoGP, não traça metas e diz que apenas quer desfrutar. Mas está nervoso.





"É fantástico estar aqui de volta com vocês [jornalistas]. Foram 9 meses difíceis e amanhã chega o momento de dar mais um passo importante na minha reabilitação, que é montar a moto. Estou nervoso, tenho borboletas no estômago, o que até é normal em mim. Sei que depois do primeiro treino livre as borboletas desaparecem... Agora é o momento de desfrutar da moto", disse Márquez esta quinta-feira, na conferência de imprensa.O piloto admitiu que "foi estranho" ver as corridas pela televisão, sobretudo ao início. "Às tantas passou a ser mais normal, estava ali, como um adepto, a ver pela televisão e a desfrutar. Foi difícil tomar a decisão de não competir nas duas primeiras provas desta época, sentia-me preparado, mas não estava a 100 por cento. Os médicos disseram para não arriscar e eu segui o conselho. Foram 9 meses difíceis, com dúvidas, não sabia se voltaria à moto, se voltaria a ter um braço normal. Isto foi duro, mas sempre fui otimista."E que Marc Márquez vai competir no Algarve? "O primeiro objetivo é sentir-me bem como a moto, por isso estou aqui. A outra questão é saber como reagirá o meu braço. Não sei. Gostaria de me sentir mais bem preparado, de ter um teste privado, mas não pode ser", frisou, adiantando: "Não tenho nenhum objetivo para este fim de semana. Vou ter tempo para me pressionar em outras corridas."