Marc Márquez: «Neste momento não desfruto da moto, estou em sofrimento»

Marc Márquez contou numa entrevista ao jornal inglês 'The Guardian' que o seu regresso à competição depois da lesão no braço não está a ser fácil, mas garante estar muito motivado. O piloto espanhol da Honda, oito vezes campeão do Mundo, já admitiu que em algumas corridas necessitou de ser sofrer infiltrações, para aguentar as dores.





"A minha motivação é maior do que antes porque agora, pela primeira vez, estou a passar por um momento muito difícil na minha carreira", explicou o piloto que falhou praticamente toda a época passada, devido à lesão."É nos momentos mais difíceis que se tem de mostrar potencial. Nos bons momentos toda a gente é feliz, sorri, mas nos difíceis é que se tem de lutar. O caminho mais fácil teria sido voltar apenas quando estivesse preparado, dentro de um ou dois anos. Mas esse não é o meu estilo. O meu estilo é tentar, é sofrer para melhorar. E voltar a desfrutar da moto. Neste momento não desfruto da moto, estou em sofrimento."Márquez admitiu que chegou a temer que a lesão o incapacitasse, muito para além do desporto. "Tive medo de não voltar a ter um braço normal. Chegou a um ponto, em outubro ou novembro, em que não conseguia pegar numa garrafa de água, esforçava-me para conseguir comer, não conseguia mexer o braço normalmente. Tive medo."