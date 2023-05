Marc Márquez: «Ninguém pode falar demasiado, porque se atiras merda a outro piloto...»

Depois das ausências na Argentina, Américas e Jérez, por conta da lesão que sofreu em face do acidente com Miguel Oliveira em Portimão, Marc Márquez está de volta. O espanhol vai apresentar-se esta sexta-feira para o fim de semana do Grande Prémio de França, para uma corrida na qual, assume, o principal objetivo passa por "tentar reencontrar sensações, trabalhar para a equipa e para a Honda".É o retorno depois de um período de paragem que também fica marcado pela polémica devido à sua sanção, que viria a ser anulada . E, nesse aspeto, Márquez não tem dúvidas. "Parece-me uma coisa lógica. Em Portimão recebi uma sanção para o Grande Prémio seguinte, que era na Argentina, mas dois dias depois alguém mudou. Eu estava de acordo com a sanção, porque cometi um erro, mas assinei que seria cumprida na Argentina. Depois alguém mudou, não sei bem porquê. Se foi um erro dos comissários, foi um erro, mas eu não tenho de aceitar que esse erro afete as minhas corridas", disse o espanhol.O espanhol da Honda assume também que não teme que os rivais fiquem contra si, porque vê um campeonato em que tudo pode acontecer a todos. "Ninguém pode falar demasiado, porque se atiras merda sobre outro piloto na corrida seguinte isso pode acontecer-te a ti. Ninguém cai porque quer mandar outro piloto ao chão, ninguém ataca sem pensar. Mas às vezes vamos ao limite e cometemos erros. Às vezes cometemos esses erros indo sozinhos... Em 15 anos de carreira tive situações diferentes. Claro que todos querem acabar a corrida, todos querem ir ao pódio e ninguém se quer lesionar. Mas às vezes não podes escolher. Recebi a penalização, mas o problema é que a cumpri na Argentina, que é o está no papel...", lembrou.