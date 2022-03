Marc Márquez: «Pela primeira vez, pilotei sem dores»

O arranque da nova temporada de MotoGP está aí à porta e com ela traz, ao que parece, um renovado Marc Márquez. Em declarações no final da primeira e segunda sessões de treinos livres para o GP do Qatar, que decorre este fim de semana em Losail, o piloto espanhol da Repsol Honda mostrou-se bem fisicamente, afirmando não ter sentido, "pela primeira vez" dores no seu ombro que tanto o tem atormentado nos últimos tempos.

"Hoje, pela primeira vez, pilotei sem dores. É um bom sinal. Venho aqui otimista porque me sentia bem em casa e também porque pilotei sem dores. Não posso dizer: 'Hoje o ombro...'. Não. Estive a pilotar normalmente, bem. Fiz o máximo com o que tinha, com o que podia. Agora a incógnita é o que acontecerá nos próximos dias, que foi onde sofri mais o ano passado. Mas hoje pilotei melhor do que todo o ano junto. O ano passado ganhei corridas, e é normal que hoje que estou bem me perguntes: 'Então e por que não ganhas no domingo?'. Porque é outra pista, mas a nível de sensações vou melhorando. Isto já me deixa contente", disse, citado pelo jornal espanhol 'Marca'.