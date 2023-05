Marc Márquez recebe luz verde para voltar em Le Mans

O espanhol Marc Márquez vai mesmo voltar este fim de semana à ação no MotoGP. Na quinta-feira, a equipa Honda já tinha anunciado o regresso à pista do oito vezes campeão do mundo, mas faltava a última aprovação, por parte dos médicos do campeonato. Essa derradeira verificação sucedeu esta manhã, já em Le Mans, os resultados foram satisfatórios e o espanhol recebeu luz verde para competir.Ao contrário de Márquez, que falhou os Grande Prémios da Argentina, Américas e de Espanha, quem ainda tem a sua presença em dúvida na prova francesa é Raúl Fernández. O espanhol, da equipa CryptoDATA RNF, a mesma de Miguel Oliveira, será reavaliado na sexta-feira, antes do primeiro treino livre. Em causa está a sua condição na sequência da operação realizada para debelar um problema no braço direito.