Marc Marquez sofre queda na terceira sessão de treinos livres para GP de Espanha

O espanhol Marc Marquez (Honda) sofreu este sábado uma queda durante a terceira sessão de treinos livres para o Grande Prémio de Espanha em MotoGP, que se disputa no domingo.

Apesar do aparato da queda, Marquez, hexacampeão do mundo de MotoGP, sofreu apenas uma contusão, segundo revelaram os exames efetuados na clínica do circuito, mas o piloto foi ainda transportado ao hospital de Jerez para efetuar um TAC (Tomografía Axial Computorizada) de controlo e poder assim descartar qualquer problema físico não detetado.

O piloto da Honda lesionou-se gravemente neste mesmo circuito no ano passado, tendo perdido toda a temporada de 2020 e regressado no último grande prémio, disputado em 18 de abril em Portimão, Portugal.

Nesta terceira sessão, o português Miguel Oliveira (KTM) efetuou o 16.º tempo, com 1.37,710 minutos, numa sessão em que o japonês Takaaki Nakagami (Honda) fez e a melhor volta, com 1.36,985 minutos.

O GP de Espanha de MotoGP, a disputar no domingo, é a quarta ronda da temporada.