Massimo Rivola: «Pessoalmente, coloco o Miguel Oliveira como um dos pilotos que pode lutar pelo título»

Miguel Oliveira vai correr pela RNF Aprilia em 2023 após findar o contrato que o ligava à KTM no presente ano. O piloto português é tido pelo diretor-executivo da Aprilia Racing, Massimo Rivola, como alguém que pode pensar em lutar pelo título mundial em MotoGP."Pessoalmente, coloco o Miguel [Oliveira] como um dos pilotos que pode lutar pelo título [mundial] como o Aleix Espargaró e o Maverick Viñales", considerou em declarações no canal de Youtube 'PecinoGP', antecipando o que poderá acontecer a partir de 2025, quando terminar o vínculo do 'Falcão'."O ideal seria que ele continuasse connosco, passando para a equipa de fábrica depois de estar na RNF. Veremos o que Aleix faz nos próximos dois anos, mas o Miguel pode ser um ótimo substituto. Ele tem potencial e mostrou que pode vencer corridas", assumiu Rivola, citado pela 'Speedweek'.