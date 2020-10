Mau tempo obriga a mudanças nos horários do GP de Aragão

O mau tempo está para durar na região de Aragão e a organização do Grande Prémio de MotoGP foi mesmo forçado a alterar os horários das sessões de treinos de sábado e também o programa de domingo, o dia da corrida. Assim, ao contrário das habituais 13 horas, a prova de Miguel Oliveira na classe rainha irá iniciar-se às 14 horas (15 locais em solo espanhol). Quanto aos treinos de sábado, a FP3 está marcada para as 9.55, ao passo que a FP4 passa para as 13.10. A Q1 arrancará depois às 13.50, antes de pelas 14.15 se iniciar a Q2, onde se definirão as posições da grelha de domingo.





9h55 - treinos livres 313h10 - treinos livres 413h50 - Q114h15 - Q210h00 - warm up14h00 - corrida