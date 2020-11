Melandri não tem dúvidas: «Miguel Oliveira entra diretamente para os favoritos do Mundial»

Marco Melandri já o tinha feito no passado, quando apontou Miguel Oliveira como a verdadeira estrela em ascensão no Mundial de MotoGP, e agora, no rescaldo do Grande Prémio de Portugal, não tem dúvidas de que o piloto português está pronto para dar o salto para outra dimensão e confirmar o seu valor. A afirmação foi feita no decurso do seu comentário à plataforma DAZN em Itália, onde é um dos especialistas residentes.





"Miguel Oliveira já tinha deixado o aviso há algum tempo, mas para ele o fim de semana mais importante era o de Portimão. E fez um fim de semana perfeito: pole position e uma vitória em solitário. No próximo ano entra diretamente para os favoritos ao Mundial", considerou o antigo piloto, de 38 anos, que no MotoGP disputou 139 corridas, com 5 vitórias no currículo.