Miguel Oliveira foi 14.º no cômputo dos dois treinos livres realizados esta sexta-feira no programa do GP Catalunha, prova que se disputa domingo em Barcelona.





O piloto português da KTM - que foi segundo na corrida da semana passada, em Itália - registou o 7.º tempo na primeira sessão, mas na segunda (a mais rápida) não foi além do 14.º.O melhor registo do dia foi alcançado por Johann Zarco (Ducati).