Miguel Oliveira 19.º nos treinos livres do GP da Malásia

Miguel Oliveira foi 19.º na primeira sessão de treinos livres do GP da Malásia (1.59,150 minutos), realizada na última madrugada em Sepang. O piloto português da RNF Aprilia ficou imediatamente atrás do companheiro de equipa, Augusto Fernández, que terminou a sessão em 18.º (1.59,024).O melhor tempo foi alcançado por Alex Márquez (1.57,823), seguido por Jorge Martin (1.57,997) e Jack Miller (1.58,232).Francesco Bagnaia, o líder do Mundial, não foi além do 8.º lugar no treino (1.58,420).A segunda sessão de treinos livres está marcada para a próxima madrugada, às 2h10 (hora portuguesa), seguindo-se a Q1 às 2h50, a Q2 às 3h15 e a corrida sprint às 7h00.