Miguel Oliveira: «A situação é difícil, não estamos a conseguir render como esperávamos»

Em estreia no traçado indiano de Buddh, Miguel Oliveira não teve um sábado fácil. Após ter sido 19.º na qualificação, ao ficar em 9.º na Q1, o piloto português da equipa CryptoDATA RNF terminou a corrida de Sprint na 12.ª posição, um resultado global que não o deixou particularmente satisfeito."A situação é difícil, não estamos a conseguir render como esperávamos. Há muitas curvas lentas, onde temos de voltar a dar gás e isso não nos está a ajudar muito. Por alguma razão, não estamos a ser capazes de ser competitivos. Isso não nos ajudou na qualificação e tivemos algumas dificuldades", assumiu o piloto portuguêsPela tarde, depois de algum atraso, a corrida Sprint deu outras sensações, mas as circunstâncias também não estiveram ao lado do piloto de Almada. "Estive um pouco melhor, mas aconteceram imensas coisas e tive de ceder uma posição. Pelo que me disseram ultrapassei em bandeiras amarelas e tive também uma fuga de óleo. Não foi um dia fácil. Para amanhã espero ser competitivo e finalizar nos pontos", desejou.A corrida principal do Grande Prémio da Índia corre-se pelas 11 horas de domingo (hora de Lisboa) e poderá ser seguida a par e passo no site de