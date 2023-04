Miguel Oliveira: «Acabar em 5.º é uma pequena vitória para nós»

Depois do abandono em Portimão e de ter falhado a Argentina devido a lesão, Miguel Oliveira voltou à ação nos Estados Unidos e de Austin saiu com 13 pontos na bagagem. Depois de ter sido 8.º na Sprint, o piloto da CryptoDATA RNF MotoGP foi 5.º na corrida principal e, em jeito de balanço, assume que só pode sair satisfeito."A corrida foi muito atribulada por causa das quedas e do vento. Sabíamos desde o Warm Up que as condições seria um pouco complicadas. Foi um desafio não cair nas primeiras voltas, mas depois conseguimos ter um bom andamento e entrar no ritmo. A equipa fez um trabalho incrível hoje, dando-me uma moto fantástica e rápida, que se portou bem. É uma pequena vitória para nós acabar em quinto, algo que normalmente não é bom para mim, mas que, ao mesmo tempo, foi a primeira corrida com a Aprilia que acabei. Por isso estou feliz por retomar a minha época desta forma", disse o piloto luso, citado pela assessoria de imprensa da sua equipa.