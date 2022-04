Miguel Oliveira agradece apoio e assume: «Está na hora de lhes retribuir»

O fim de semana vai ser de emoções fortes no Autódromo Internacional do Algarve e, naturalmente, as atenções da maior parte dos portugueses estarão depositadas em Miguel Oliveira, o representante nacional no MotoGP. A 'jogar' em casa, o piloto da Red Bull KTM Factory Racing foi um dos presentes na conferência de imprensa, onde falou das suas ambições e também abordou ainda a parada da véspera até ao palco do Grande Prémio de domingo."Acho que eram umas 700 motos. Todos os anos há sempre algo a acontecer, seja com a minha chegada ou com a minha viagem para o circuito. Este ano conseguimos envolver a KTM, levar a máquina de MotoGP para a estrada e dá sempre imagens incríveis ao pegar numa moto destas e colocá-la noutro ambiente. Foi certamente um privilégio estar envolvido neste tipo de evento e, mais importante, por estar acompanhado deste grande apoio. Agora está na hora de lhes retribuir", assumiu o português.Miguel Oliveira até já venceu uma prova esta temporada (na Indonésia), mas a verdade é que o arranque de época não tem sido o mais positivo. E o piloto da KTM assume que vir a Portugal pode ajudar a reiniciar para começar tudo de novo com nota positiva. "O início não foi aquele que ambicionávamos, porque queríamos estar mais perto do top-5 e 10. Temos de vir para cá e sendo a prova de casa podemos fazer 'reset' na cabeça e a motivação é alta, claro. Queremos encontrar um pouco da velocidade que tivemos no passado e encontrar forma de tornar a nossa KTM competitiva em Portimão novamente".