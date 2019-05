Miguel Oliveira ambicioso: «Talvez consiga um top-5 em algumas corridas»

As primeiras corridas da temporada foram francamente positivas para Miguel Oliveira, com pontos conquistados em dois dos três Grande Prémios já disputados, e o português não esconde a sua ambição para fazer boa figura nas próximas provas. Em declarações ao site do MotoGP, o piloto da KTM Tech 3 assumiu que os primeiros tempos foram de teste, para confirmar o real potencial da sua máquina, e que agora está pronto para tentar algo mais. E nem tem medo de apontar uma zona específica da classificação..."Depois dos testes de pré-temporada, tentámos perceber se tínhamos o potencial necessário para terminar nos pontos ou não. Nessa altura, depois de analisar o que os outros pilotos fizeram, sabíamos que podíamos consegui-lo. A primeira corrida já foi promissora e sabia que na segunda precisava de confirmar o meu potencial para acabar nos pontos, algo que acabámos por conseguir. E agora queremos continuar e ter melhores resultados, que chegarão com o tempo", começou por dizer o português, que depois apontou a uma meta clara para as próximas que se seguem."Um top dez é possível e talvez um top cinco em algumas corridas. Ainda assim, neste momento o meu objetivo é sempre comparar-me com os outros pilotos da KTM, nomeadamente os de fábrica. E neste momento estou a chegar perto deles e em algumas corridas até fico na sua frente", explicou o português, que expressou também a vontade de acabar a época com a sensação de que aprender bastante: "Os resultados acabarão por ser uma consequência das coisas a juntarem-se. Por isso, quero chegar ao final da época com a sensação de que fiz um bom trabalho e que todos na equipa estão satisfeitos pelo que eu fiz".