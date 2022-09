Miguel Oliveira antecipa GP da Tailândia: «Para mim é-me indiferente, seja com chuva ou com sol»

Miguel Oliveira mostrou-se confiante em dar uma boa resposta no Grande Prémio da Tailândia e, para tal, é necessário fazer uma boa qualificação."temos de começar o fim de semana fortes. A qualificação é crucial para o resultado na corrida. Esse é o primeiro desafio e o primeiro foco a superar", começou por dizer à Sport TV o piloto da KTM, que desvalorizou as condições meteorológicas na Ásia."Para mim é-me indiferente, seja com chuva ou com sol. O importante é sermos competitivos desde o início. O meu ponto forte é sem dúvida andar pela primeira vez à chuva. Quando temos um ou dois treinos à chuva, acho que o nível entre todos os pilotos iguala bastante mais. Parece que na sexta-feira podemos ter uma sessão a seco e será logo a primeira. É definitivamente importante começar com o pé direito", fundamentou o piloto português de Almada.O 'Falcão' alcançou o quinto posto no GP do Japão e mostrou-se satisfeito por voltar à parte cimeira de um grande prémio na classificação final."Estou satisfeito com o fim-de-semana no Japão. Foi bastante produtivo onde basicamente conseguimos ser rápidos desde o início. Era importante, e não apenas na sexta-feira. Conseguimos capitalizar logo um bom lugar na P2 para sermos competitivos na corrida. Foi o que aconteceu. Estou satisfeito depois do sexto de Barcelona. Estar dentro do top5 foi positivo", reiterou Oliveira.