Miguel Oliveira antevê GP da Índia: «Será um desafio a todos os níveis»

Miguel Oliveira considera que a próxima corrida do Mundial de MotoGP, que decorre na Índia no fim-de-semana (de 22 a 24), vai ser um "desafio a todos os níveis". É a primeira vez que o país asiático acolhe um Grande Prémio."O circuito indiano será um desafio a todos os níveis para nós, pilotos, máquinas e equipas. Acredito que possamos fazer um bom trabalho e estamos concentrados numa adaptação rápida e eficiente. O objetivo continua a ser a procura do melhor desempenho possível com a nossa mota. Vamos procurar pontos em ambas as corridas", afirmou Miguel Oliveira, citado pela assessoria de imprensa da RNF.Recorde-se que,, realizado em San Marino, o piloto português ficou na sexta posição.