Miguel Oliveira após a qualificação em Austin: «Não esperava sofrer tanto aqui»

O piloto português Miguel Oliveira (KTM) admitiu no sábado estar a viver "tempos difíceis" no Grande Prémio das Américas de MotoGP, quarta prova do Campeonato do Mundo de Velocidade em motociclismo, mas espera conseguir alguns pontos na corrida.

"São tempos difíceis e não esperava sofrer tanto aqui em Austin, mas temos de continuar a trabalhar e manter a confiança", começou por dizer o piloto luso da KTM, depois da sessão de qualificação que concluiu na 20.ª posição.

Em declarações difundidas pela assessoria de imprensa da equipa KTM, Miguel Oliveira afirma que "esta corrida" não o vai definir. "Temos uma oportunidade [domingo] de conseguir lutar por alguns pontos e regressar à Europa com algo nas mãos", disse o piloto de Almada.

Ainda assim, Miguel Oliveira diz que a equipa ainda tem "algum tempo para trabalhar e melhorar a mota", pois na corrida "tudo conta". O GP das Américas disputa-se em Austin, no Texas (EUA) e é a quarta de 21 rondas do Mundial.

À partida para esta prova, o piloto luso ocupa a sétima posição do Campeonato do Mundo, com 28 pontos.