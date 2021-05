Miguel Oliveira após "bom dia" de treinos em Le Mans: «Aguardo ansiosamente pela qualificação»

O português Miguel Oliveira (KTM) admitiu esta sexta-feira ter ficado "contente" pelo regresso do Grande Prémio da Estíria de MotoGP, onde conseguiu a primeira vitória nesta categoria em 2020, embora tenha "lamentado" a ausência da Finlândia.

O piloto luso falava aos jornalistas numa conferência de imprensa virtual após as primeiras duas sessões de treinos livres do GP de França, realizadas esta sexta-feira em Le Mans, e onde alcançou o sexto melhor tempo.

"Foi um bom dia para nós. Conseguimos ser rápidos em seco e molhado. De manhã, a diferença foi maior, porque não estamos habituados ao pneu macio. Mas foi bom. Aguardo ansiosamente pela qualificação", frisou Oliveira.

Instado pela agência Lusa a comentar o cancelamento do GP da Finlândia devido à covid-19 e a substituição pelo GP da Estíria, na Áustria, Miguel Oliveira disse que "é uma pena" a caravana ainda não ir à Finlândia e ter "de voltar a fazer rondas duplas no mesmo circuito".

No entanto, admitiu que o traçado de Spielberg "não é um circuito mau" para a KTM. "Ficámos contentes com a notícia. Esperamos que o campeonato se mantenha o mais estável possível e se possam manter as previsões de fim de campeonato, sobretudo. Resta-nos manter a esperança em alta e fazermos o nosso trabalho, qualquer que seja o circuito", concluiu Miguel Oliveira, que em 2020 conquistou a primeira de duas vitórias no campeonato do mundo de MotoGP precisamente no GP da Estíria, na Áustria, antes de vencer o GP de Portugal, na derradeira prova da época.