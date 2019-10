Miguel Oliveira após queda: «Neste momento as minhas mãos são o maior problema»

El ejemplo perfecto de que el casco te salva la vida. Así quedó el de @_moliveira88 después de su accidente #AustralianGP #MotoGP pic.twitter.com/qAI7OgGaPf — DAZN España (@DAZN_ES) October 26, 2019

Miguel Oliveira sofreu umanos treinos livres para o GP Austrália, numa sessão que foi marcada por rajadas de vento a 80 km/h. O português foi visto pelos médicos do circuito e terá de ser reavaliado amanhã, antes do warm up, para saber se pode participar na corrida."Não existe muito a dizer sobre o dia de hoje. As condições eram muito traiçoeiras para todos. Não consegui evitar a queda na primeira curva por causa do vento, tive mesmo muito azar. Temos que estar satisfeitos porque estou inteiro e verei se estou em condições para entrar em pista amanhã porque neste momento as minhas mãos são o maior problema. Verificarei pela manhã qual a minha condição", explicou o piloto da Red Bull KTM Tech3, à assessoria de imprensa da equipa.Em declarações à imprensa, Miguel explicou melhor o que se passou: "Estava no cone de ar do Zarco e nesse momento encontrava-me um pouco mais perto do lado esquerdo da pista. Da manhã para a tarde o vento mudou completamente de direção e estava mesmo da lateral a entrar na reta. Eu abri para deixar o Johann passar e quando travei, travei completamente de lado e o vento empurrou-me para fora de pista. Depois disso, não há mais nada a acrescentar..."Seguiu-se a ida ao centro médico: "Examinaram-me e viram que não tinha nenhum osso fraturado nas mãos. Mas não me declararam apto, por isso preciso de passar por lá outra vez amanhã, para ver se consigo fechar a mão. O resto está bem, o ombro também está um pouco dorido, portanto preciso de acordar amanhã e esperar pelo melhor."A direção da corrida acabou por suspender todo o programa e a qualificação foi adiada para manhã.