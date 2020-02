Miguel Oliveira após treinos em Sepang: «Tenho de ganhar mais massa muscular»

Miguel Oliveira encerrou os testes oficiais em Sepang, na Malásia, com um 11.º lugar, mostrando-se satisfeito com o trabalho desenvolvido.





"Esta manhã estivemos principalmente focados no ataque aos tempos e em fazê-lo com o melhor setup, encontrámos as peças juntos. Tivemos uma volta muito boa com a atribuição normal dos nossos pneus, o que foi surpreendente. Quando coloquei um pneu mais macio atrás não consegui melhorar, mas de forma geral, estou muito contente com o nosso andamento e com todo o trabalho que fizemos durante os três dias de testes oficiais aqui", referiu o português da Red Bull KTM Tech3.Oliveira foi submetido a uma cirurgia ao ombro no final da época passada e reconhece que ainda não está a 100 por cento. "Nas próximas duas semanas ainda tenho algum trabalho para fazer fisicamente, tenho de ganhar mais massa muscular e tentar perder a maior parte das dores que tenho no ombro para ter um bom primeiro fim-de-semana de corrida no Qatar", adiantou.