Miguel Oliveira após treinos livres na Malásia: «Foi um dia estranho...»

Depois de ter sido 17.º no cômputo das duas sessões de treinos livres do GP da Malásia, Miguel Oliveira mostrou-se otimista para o dia de amanhã, onde vai disputar a qualificação."Foi um dia estranho, optámos pela estratégia de não colocar nenhum pneu no final da sessão no primeiro treino livre, também não esperávamos esta chuva à tarde, por isso foi um pouco inesperado nesse sentido. Mas há coisas que não podemos controlar e aí adaptamo-nos. Sem muitas loucuras acabámos por tocar um bocadinho na mota, em molhado senti-me um pouco melhor, amanhã é continuar o trabalho que tínhamos programado para esta tarde", explicou o piloto português da KTM, em declarações à Sport TV."O [Brad] Binder com o pneu usado foi ligeiramente mais lento do que eu e com o novo conseguiu dar aquele passo para frente. Isso deixa-nos mais tranquilos no concerne à volta rápida. Julgo que amanhã vamos andar mais rápido do que esta manhã", acrescentou.Recorde-se que Brad Binder, companheiro de equipa do português na KTM, foi o piloto mais rápido do dia em Sepang.