Miguel Oliveira aprova série sobre o MotoGP mas atira: «Não podem forçar-me a aparecer a chorar»

Tal como a Fórmula 1, que tem há três anos uma série na Netflix ('Drive to Survive'), também o MotoGP contará com um formato similar para mostrar os bastidores do campeonato, no caso produzida pela Amazon. Será uma oportunidade única para ver o outro lado dos ases das duas rodas, muito para lá das lutas dentro dos circuitos a alta velocidade. Miguel Oliveira já reagiu à novidade e, apesar de aprovar, deixou claro que tem de haver uma aprovação prévia das imagens a mostrar.





"Creio que haverá sempre limites daquilo que podem ou não filmar e todas as equipas terão a sua própria forma de lidar com as coisas. Se é demasiado, é demasiado. Creio que nada será divulgado sem a aprovação prévia. Não creio que a Dorna possa forçar-me a mostrar-me a chorar, por exemplo. É apenas um exemplo, pois não tenho problemas em chorar em público. Mas, por exemplo, quando no calor do momento dizes algo bastante duro que não é muito inteligente da tua parte... Tens de pensar bem as coisas", declarou o português, citado pela publicação alemã 'Speedweek'.Ainda assim, Miguel Oliveira deixa claro que é a favor do documentário. "É parte dos tempos atuais. Tens de te mostrar ao Mundo e a Fórmula 1 criou um excelente 'hype' com tudo o que acontece nos bastidores. Creio que, enquanto pilotos, podemos beneficiar bastante com este formato".Já Valentino Rossi, um dos nomes mais respeitados da modaliade, também alinha no mesmo discurso de aprovação. "A série da Fórmula 1 é muito divertida. Algo assim sobre o MotoGP dará aos fãs uma visão diferente dos bastidores. E também será bom para quem não segue o campeonato".