Miguel Oliveira arranca do 8.º lugar no GP da Áustria

Miguel Oliveira garantiu este sábado o 8.º lugar na qualificação para o Grande Prémio da Áustria, 10.ª prova do Mundial de MotoGP. O piloto português da RNF Aprilia vai também arrancar do 8.º posto para a corrida sprint desta tarde.Francesco Bagnaia, líder do Mundial, ficou com a pole position pela quinta vez esta temporada. O italiano da Ducati terá a seu lado na primeira linha da grelha Maverick Viñales (Aprilia) e Brad Binder (KTM).