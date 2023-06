Miguel Oliveira assume dia difícil: «Não esperava sofrer tanto»

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Numa corrida Sprint feita numa pista com a maioria das curvas para a esquerda - é desse lado que apresenta um problema no ombro -, Miguel Oliveira assume ter sentido mais dificuldades do que esperava. À assessoria de imprensa da equipa CryptoDATA RNF MotoGP, o piloto português mostrou-se resignado perante o 16.º posto em que terminou este sábado e deixou um desejo para a corrida de domingo."Foi uma corrida difícil. Não esperava sofrer tanto, para ser sincero. O vento aumentou um pouco hoje e parece que demorei um pouco mais a encontrar o nosso potencial. Mas não tinha aderência e não conseguia virar na frente, por isso muito difícil para mim gerir a corrida. Temos algumas coisas importantes em mente para mudar amanhã. O meu ombro está a doer-me, mas acho que estará um pouco melhor aquando da corrida de amanhã. Espero fazer alguns tratamentos esta noite e voltar pronto", desejou o português.