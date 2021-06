O piloto português Miguel Oliveira (KTM) conseguiu, este sábado, o oitavo melhor tempo na terceira sessão de treinos livres para o GP da Holanda de MotoGP, que se realizará no domingo, em Assen, conseguindo assim entrada direta no Q2, depois de ter também sido o oitavo mais rápido na classificação combinada dos três treinos já realizados.





O português terminou a sua melhor volta em 1.32,871 minutos, depois de ter ficado com o terceiro melhor tempo após as duas primeiras sessões. Maverick Viñales foi o mais veloz do dia, confirmando as boas indicações da véspera, ao rodar em 1.32,336.A sessão de qualificação arranca pelas 13:10 para os pilotos que ainda terão de passar pela Q1, para depois às 13:35 se discutir as posições cimeiras da grelha para a corrida de domingo.