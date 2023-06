Miguel Oliveira: «Bati com o ombro de forma violenta e tive de imediato uma forte dor»

Uma semana depois do regresso após lesão em Itália - prova onde não concluiu -, Miguel Oliveira voltou esta sexta-feira à pista para o primeiro dia do Grande Prémio da Alemanha de MotoGP. Acabou com o 15.º tempo mais rápido no conjunto das duas sessões, numa jornada que acabaria marcada pela queda sofrida na segunda, que lhe valeu um valente susto. Ainda assim, o balanço foi positivo."No global, senti-me bem ao longo do dia. Tive uma pequena queda e perdi a frente na curva 10. Bati com o ombro de forma violenta e tive de imediato uma forte dor. Por isso decidi de imediato ir ao posto médico para ver se podia agravar a situação ao continuar. Estou razoavelmente feliz com o que fiz hoje. É uma pista dura para o ombro esquerdo, mas consegui mesmo assim ser competitivo e isso é bom. Amanhã vamos ter de passar pela Q1 e jogar as nossas cartadas para tentar partir o mais à frente possível", disse o português, citado pela assessoria de imprensa da equipa CryptoDATA RNF MotoGP.Sábado, pelas 10.50 (hora local, menos 1 hora em Lisboa), o português vai partir para a Q1 na tentativa de se qualificar entre os dois primeiros e lutar pelos primeiros lugares da grelha.