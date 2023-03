Miguel Oliveira "chateado": «Amanhã espero fazer um melhor arranque»

Miguel Oliveira cometeu um erro na última volta da, em Portimão, e no final, em declarações à SportTV, não escondeu a sua desilusão. O piloto português da RNF Aprilia seguia no terceiro lugar e acabou por terminar no 7.º posto."Estou chateado porque ter a oportunidade de ficar nos três primeiros, já na última volta, a cinco curvas do final, era melhor do que ficar em 7.º, como é óbvio. A perda não foi muita, os pontos hoje são metade, por isso a opção realista é que amanhã vamos sair do 4.º lugar outra vez e temos outra chance. Percebi o que melhorar na moto amanhã, tive dificuldades em alguns setores, por isso vou tentar, com a equipa, ver o que melhorar e limar estas pequenas arestas. A corrida será igualmente competitiva.""Já esperava que fosse tudo mais agressivo, porque não há tempo para recuperar de uma ultrapassagem mais agressiva. Vamos ver como saímos amanhã, julgo que não vai haver diferenças na agressividade, mas espero fazer um melhor arranque do que fiz hoje e manter-me livre dessas lutas que atrapalham.""A equipa esteve muito bem, conseguiu reconstruir a ideia a moto para hoje. Nos testes os níveis de aderência eram uns, agora são outros, mas a equipa conseguiu dar-me uma moto competitiva para a qualificação. Qualifiquei bem, fiz o que tinha a fazer, sair das primeiras duas linhas é o objetivo para um bom resultado.""A escolha para amanhã não é tão óbvia, temos esta tarde para analisar, o warm up de 10 minutos não dá para testar muita coisa, vamos ver como estarão as temperaturas, o vento, e ver como afinar."