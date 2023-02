Miguel Oliveira com "boas sensações" no 1.º dia em Sepang: «Moto é muito diferente, mas tem imenso potencial»

Miguel Oliveira mostrou-se globalmente satisfeito com o desfecho do primeiro dia de testes da temporada, esta madrugada realizado no traçado malaio de Sepang. Em (re)estreia aos comandos de uma Aprilia - já a tinha testado no dia seguinte ao Grande Prémio de Valência -, o português foi o 14.º mais veloz, ao fixar a sua melhor volta em 1:59.730, e apesar de ter ficado a mais de um segundo do italiano Marco Bezzecchi (Mooney VR46 Racing Team), o mais rápido, o balanço foi positivo.

"Tive boas sensações. Creio que, depois de três meses, todos começaram do zero e o mesmo aplica-se a mim. Nas primeiras saídas tive de voltar a conhecer a moto. É muito diferente, mas tem imenso potencial, apenas tenho de adaptá-la ao meu estilo. Não mexemos em nada na moto, começámos com a configuração de base e agora vamos partir à descoberta e tentar tocar em algumas coisas, de forma a sentirmo-nos mais confortáveis e, claro, ir mais rápido. Temos mais dois dias e muitos quilómetros para fazer com a Aprilia e estou confiante", declarou o piloto português, citado pela assessoria de imprensa da RNF MotoGP Team.