Miguel Oliveira (KTM) fez esta sexta-feira o 15.º melhor tempo na primeira sessão dos treinos livres do GP da Áustria, prova que decorre no domingo, no circuito de Red Bull Ring. O português registou a marca de 1.24,347 minutos.





O francês Johann Zarco (Ducati) foi o mais rápido, com uma volta em 1.22,827, superiorizando-se a Joan Mir e Alex Rins, ambos da Suzuki, que foram 2.º e 3.º classificados, respetivamente.Recorde-se que Miguel Oliveira sofreu uma queda nesta mesma pista na passada sexta-feira e chegou a estar em dúvida para a corrida do GP da Estíria. Acabou por desistir a meia da prova, devido a problemas com o pneu dianteiro da sua KTM.