Miguel Oliveira com o 11.º tempo nos treinos na Austrália

Com uma volta em 1.29,923 minutos, Miguel Oliveira registou o 11.º tempo nos treinos livres do Grande Prémio da Austrália, prova que se disputa domingo, em Phillip Island.Na primeira sessão, que foi bem mais lenta, o piloto português da KTM - vencedor do último grande prémio, na Tailândia - tinha sido 18.º.O mais rápido do dia foi o francês Johann Zarco (Ducati), com uma volta em 1.29,475, seguido pelo italiano Marco Bezzecchi (Ducati) e pelo espanhol Pol Espargaró (Honda).