Miguel Oliveira com o 17.º tempo nos treinos livres para o GP da Malásia

Miguel Oliveira não foi além do 17.º tempo nos treinos livres para o Grande Prémio da Malásia, a penúltima prova do Mundial de MotoGP, que se disputa domingo, em Sepang.O sul-africano Brad Binder, companheiro de equipa de Oliveira na KTM, liderou a folha de tempos, com uma volta em 1.59,479 minutos.A primeira sessão foi a mais rápida, uma vez que a segunda foi realizada em piso molhado, com muitos pilotos - como foi o caso de Miguel Oliveira - a optarem por pneus de chuva. O português chegou a liderar a segunda sessão, mas acabou depois em 11.º.