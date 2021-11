Miguel Oliveira com o 19.º tempo em Portimão

Não correu de feição o primeiro dia de treinos livres para Miguel Oliveira no GP Algarve, penúltima prova do Mundial de MotoGP, que se disputa domingo, em Portimão. Depois de na parte da manhã ter rodado num modesto 18.º lugar, à tarde, numa sessão que globalmente foi mais rápida, o piloto português da KTM acabou em 19.º.Fabio Quartararo (Yamaha) voltou a dominar na segunda sessão, deixando Francesco Bagnaia (Ducati) de novo no segundo lugar. O campeão do Mundo está a rodar a bom ritmo e parece determinado a continuar as celebrações do título, conquistado há 15 dias.Amanhã realizam-se as terceira (9h55) e quarta (13h30) sessões de treino, antes da qualificação (Q1 às 14h10 e Q2 às 14h35).