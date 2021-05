Miguel Oliveira com o 6.º melhor tempo nos primeiros treinos livres do GP de França

O piloto português Miguel Oliveira (KTM) terminou esta sexta-feira com o sexto melhor tempo as primeiras duas sessões de treinos livres do Grande Prémio de França de MotoGP, que se disputa em Le Mans até domingo.

Depois de uma primeira sessão, disputada esta manhã, com a pista molhada, a sessão da tarde permitiu alguma trégua aos pilotos que, com o asfalto seco, melhoraram os seus tempos.

Miguel Oliveira, que tinha sido o mais rápido de manhã, melhorou 8,3 segundos na sessão da tarde, terminando com o tempo de 1.32,296 minutos, a 0,549 segundos do mais rápido do dia, o francês Johann Zarco (Ducati).

O piloto português da KTM chega a esta quinta ronda da temporada na 17.ª posição do campeonato, com nove pontos.