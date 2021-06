Miguel Oliveira dá a receita para domingo: «Fazer um bom arranque e ganhar algumas posições»

O português Miguel Oliveira (KTM) mostrou-se "confiante" para o Grande Prémio da Holanda de MotoGP, depois de se ter qualificado na sexta posição da grelha de partida, este sábado. O piloto luso da KTM fez a sua melhor volta em 1.32,450 minutos, terminando a 0,636 segundos do mais rápido, o espanhol Maverick Viñales (Yamaha).

"Estamos um pouco mais afastados dos líderes do que nas últimas corridas, mas o resultado é o mesmo, pois estamos em sexto como na Alemanha. Estou um pouco mais afastado do que gostaria, mas temos uma ideia do que queremos para a corrida", frisou o piloto de Almada.

Miguel Oliveira antecipa uma "corrida dura" no domingo, contudo garante estar "confiante". "Cada fim de semana é um desafio diferente. Tínhamos uma mota que se ajustava ao traçado de Assen, mas tivemos que acertar algumas coisas. Também tivemos chuva ontem, o que nos atrasou o trabalho. Mas acredito que estejamos mais ou menos lá. Às vezes, não dará para lutar por pódios e vitórias, mas estaremos no 'top 5'", apontou o piloto de Almada.

O luso sublinhou que "neste nível, todas as corridas são difíceis". Sobre a deste fim de semana, acredita que "será fisicamente dura para todos", pelo que o físico "talvez seja uma parte super importante". Neste circuito, considerado a Catedral do motociclismo, o "arranque é menos crítico para ganhar posições", porque a reta antes da primeira curva é mais curta. Ainda assim, Oliveira espera "fazer um bom arranque e ganhar algumas posições no início".

Miguel Oliveira mostra-se também despreocupado com novas evoluções da sua KTM. "Temos de trabalhar com o que temos e acho que temos feito um bom trabalho. Mas esperamos sempre pequenas evoluções", concluiu.

O piloto português foi ainda oitavo, na manhã deste sábado, na terceira sessão de treinos livres e terceiro na quarta sessão.