Miguel Oliveira de cabeça erguida após 14.º lugar: «Vamos encontrar uma boa solução»

Após um 14.º lugar no GP de Aragão este domingo, Miguel Oliveira reconheceu ter sido uma "dura corrida" e que a má qualificação obtida ontem - saiu no 18º lugar, tendo assim ainda subido quatro lugares - teve um peso no resultado final.





No entanto, o piloto português de MotoGP já está de cabeça erguida e a pensar nos próximos desafios. "A equipa está a trabalhar duro, eu estou a trabalhar duro, e estou certo de que vamos encontrar uma boa solução. Misano é uma prova desafiadora, mas eu gosto. Estamos à espera de um bom resultado", afirmou Miguel Oliveira.Mike Leitner, diretor de corridas da Red Bull KTM, também deixou algumas palavras após o GP de Aragão: "Sabíamos que seríamos mais fortes na corrida, mas pelas posições da grelha também sabíamos que seria difícil. Para ser justo, Brad e Iker esforçaram-se muito na primeira metade da corrida e contra a forte concorrência. Iker cometeu um erro e Brad continuou a fazer o máximo possível. Foi difícil controlar os pneus e Miguel teve problemas desde o início com a aderência traseira, que teve durante todo o fim de semana. Precisamos de ajudá-lo e a todos os nossos pilotos a superarem esses obstáculos e espero que possamos lutar novamente pelo top'5 quando chegarmos a Misano na próxima semana".