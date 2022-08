Miguel Oliveira: «De certeza que a corrida vai ser um pouco melhor»

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

A qualificação continua a ser o grande calcanhar de Aquiles de Miguel Oliveira no Mundial de MotoGP. Este sábado, o piloto português da Red Bull KTM Factory Racing foi apenas 17.º na qualificação e será a partir dessa posição, da sexta fila da grelha, que irá lançar-se ao Grande Prémio da Áustria. A corrida caseira da KTM, na qual o piloto natural de Almada espera conseguir um bom arranque, para disfarçar o mau desempenho de hoje."A qualificação foi dura. Sabíamos que seria difícil passar à Q2 e não tivemos o suficiente para o conseguir. Vamos analisar, para ver o que podemos melhorar. De certeza que a corrida vai ser um pouco melhor para nós, normalmente é assim. Só temos de fazer um bom arranque e uma boa recuperação na tabela", disse o piloto português, que fez a sua melhor volta na Q1 em 1:29.613 minutos.A prova de MotoGP corre-se no domingo, pelas 13 horas, e pode ser seguida ao minuto no site de