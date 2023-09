Miguel Oliveira e o 14.º lugar na corrida sprint do GP do Japão: «Dececionante»

Miguel Oliveira foi 14.º na corrida sprint deste sábado no GP do Japão e, no final, o piloto português não escondeu a desilusão."Honestamente foi dececionante. Tive um pouco mais de ritmo, consegui manter-me atrás do Raul [Fernández], do Augusto [Fernández] e o Franco [Morbidelli], foi preciso um bocadinho de imaginação para ultrapassar o Franco, não foi fácil. Finalmente consegui, mas isso parece que baixou o meu ritmo e tentei manter a mesma velocidade", contou o piloto português da RNF Aprilia à assessoria de imprensa da equipa."De uma forma geral, foi uma boa preparação para amanhã. Sabemos o que precisamos de melhorar na moto em termos de estabilidade fora das curvas para evitar desequilíbrios e tentar começar melhor. Esse é o principal objetivo para amanhã", acrescentou Oliveira.A corrida de MotoGP de amanhã está marcada para as 7 horas.