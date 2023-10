Miguel Oliveira e o 17.º lugar na sprint: «Houve um incidente que me fez perder muito tempo»

Miguel Oliveira contou à assessoria de imprensa da RNF Aprilia que foi vítima de um incidente na corrida sprint do GP da Tailândia desta manhã, que lhe causou danos na moto. Por isso, o piloto português não conseguiu galgar muitas posições, depois de ter arrancado no 20.º lugar. Terminou na 17.ª posição."Não foi um mau começo. Dei um bom passo em frente hoje, na segunda sessão de treinos, o ritmo era bom, mas não consegui fazer um bom tempo na qualificação", começou por dizer Oliveira."Na corrida sprint recuperei algumas posições nas duas primeiras voltas, mas depois tive um incidente com o Franky (Morbidelli) e o Maverick (Viñales), que me fez perder muito tempo. Parti uma asa do lado direito e o airbag disparou. Não era a melhor condição para se correr durante meia volta", prosseguiu.De qualquer forma, o piloto português mantém o otimismo para a prova de amanhã. "Estou a tentar encontrar o meu ritmo e ter tudo pronto para a corrida. Estou otimista, penso que uma corrida mais longa será bom para tentar entrar nos pontos", concluiu Oliveira.